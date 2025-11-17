「明治神宮大会」（１７日、神宮球場）

野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が視察に訪れ、関係者らにあいさつした。

激戦から一夜が明け井端監督は、早くも気持ちを来年３月に向けていた。前日１６日の試合後、会見でも「まずは選考から入る」と話したように、今後は来年３月のＷＢＣ本戦に向けた絞り込み作業を急ぐ。

既にＭＬＢに所属する日本人選手には今年９月、ＷＢＣを組織するＭＬＢ傘下「ＷＢＣＩ」を通じてオファー済みであることを告白。「（返答を）待ってる状態。一日でも早くこちらが出したリストの返答は欲しいと思います」と語った。

侍ジャパン側の候補選手について、井端監督は「皆さんが思っている選手は入ってます。予備枠も含めて入れておかないといけない部分もある。そこは全員、名前は書いています」と説明。ドジャースの大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）やカブスの鈴木誠也外野手（３１）らにオファーを出し、ＷＢＣＩ側の返答を待っている状態だと明かした。

侍ジャパンは前日１６日まで宮崎での強化合宿を経て、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」を戦った。井端監督は「コーチの方とか一回、休んでもらって、何日か後かにまたスタートしようかなと思います」と説明。大会連覇を狙う来年３月のＷＢＣに向け、しばしの休息を挟んで再始動する。