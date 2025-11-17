野球日本代表「侍ジャパン」の強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」は１６日、東京ドームで韓国代表との第２戦が行われ、７―７で引き分けた。

侍ジャパンは来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇に挑む。

韓国７―７日本

日本は３点を追う四回、佐々木の適時打などで追いついた。１点を勝ち越された直後の五回は佐々木の押し出し四球と石上の２点打で逆転。八回には森下の押し出し四球で加点した。韓国は九回二死からソロを放って追いつき、引き分けた。

高橋宏斗はピッチクロックに苦戦

ＷＢＣの守護神候補にも挙がる大勢がまさかの同点弾を浴び、後味の悪い終わり方となった。１点リードの九回にマウンドに上がり、わずか３球で二死を奪ったが、落とし穴があった。１５５キロを完璧に捉えられ、打球は右中間スタンドへ。大勢は「自分の甘さが出た」と唇をかんだ。

誤算だったのは、大勢だけではない。高橋宏は七回に３連続四死球と制球が乱れて犠飛で失点し、八回にもソロを許した。大勢と高橋宏はいずれもＷＢＣの前回大会優勝メンバー。ただ、投手の投球間隔に時間制限を設ける「ピッチクロック」の導入など変更点もあり、高橋宏は「打者の間合いになってしまう球が続き、四死球になった」と反省した。

「今のままでは（ＷＢＣ代表に）選ばれても同じ結果になる。成長しないといけない」と大勢。日の丸のユニホームに再び袖を通すため、誓いを新たにしていた。（井上雄太）