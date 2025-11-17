杉浦太陽＆辻希美、第5子次女・夢空ちゃんのお食い初めを報告 「パパが釣った真鯛とママの手料理」の“手作り”祝い膳で愛情たっぷり
タレントの杉浦太陽（44）、辻希美（38）夫妻が16日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。8月8日に誕生した第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）ちゃんの誕生100日を祝った「お食い初め」を行ったことを、お手製の祝い膳やほほ笑ましい“顔出し”親子3ショットなどを添え報告した。
【動画・写真】祝い膳は「パパが釣った真鯛とママの手料理」 第5子次女・夢空ちゃん＆杉浦太陽＆辻希美の記念ショット
先日の投稿で、お食い初めのために自ら海で真鯛を釣り上げたことを明かしていた杉浦は「パパが釣った真鯛とママの手料理で愛情たっぷりのお食い初めです」と、この日の様子をまとめたコラージュ動画をアップ。
自ら食料調達に出かけた理由について「祖父が僕のお食い初めのときに、自ら釣ってきてくれた話を聞いていたので、僕もその想いを受け継ぐことを決めて、我が子のために真鯛を釣ってます」と明かした。
辻は「今日は夢空のお食い初め（100日お祝い）をしました 今日で産まれて100日!!すくすく元気に成長して、毎日沢山の幸せを杉浦家にくれる夢空」と書き出し、「100」の数字をかたどったバルーンやガーランドなどで華やかに飾り付けした自宅での記念ショットの数々を紹介。
「昨日まで出来なかった事が今日出来るようになったりと、あっという間に成長しちゃうから1日1日を本当に大切にしなきゃと思います」と成長への喜びとともに一抹の寂しさをのぞかせ、「ゆめしゃん いつも沢山の笑顔で杉浦家にパワーと笑顔と癒しをありがとう 大好きっ」と愛情いっぱいに記した。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月8日に次女・夢空ちゃんが誕生した。
