22歳インフルエンサーのアイラが「クラブでよく逆ナンをされる」とのモテエピソードを持つダイシロウに一目ぼれする様子を見せた。

【映像】生田斗真似のモテモテ30歳男性の顔面

『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

共同生活5日目、この日はルールの変更があり、これまで禁止されていた別チームとの交流が解禁。隣接した家で共同生活を送る2チームが、合同でランチ会を行うことになった。もちろんそこには、“お試し破局”中の元恋人もいる。このランチ会で、サヤカは元恋人のダイシロウ（30歳／エステティシャン）が、女性からアプローチを受ける様子を、すぐ近くで目にしてしまったのだ。

ダイシロウを2ショットに誘ったのは、アイラ（22歳／インフルエンサー）。アイラは「かっこいいなと思って。話してみたいなって」とダイシロウに以前から気になっていたことを伝え、「年下はありですか？」とグイグイ。ダイシロウは年下との交際経験はないとのことだったが、アイラは「がんばろ！」とかわいらしくアタック宣言した。ダイシロウに熱い視線を送るアイラは、恋する乙女の表情。スタジオのMC陣からも「目がキュンとしてる」と声が飛んでいた。のちにアイラは「本当にかわいいね、みたいな感じで言ってきて…」とダイシロウから言われた言葉を反芻、「そこからちょっと目がみれなくなっちゃった」と早くもメロメロになっている様子を見せていた。