¡¡¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£2Ç¯¤Ö¤ê¡¢5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Ë¤Ï6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃË½÷·×12Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤Î20Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î3Ì¾¡£
¡¡°ì½ï¤Ë¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë3¿Í¤ÎÃËÀÁ´°÷¤«¤é¹¥°Õ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥â¥Æ¥â¥Æ¤ÎÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¥ì¥¤¥Ê¡Ê27ºÐ¡¿BAR·Ð±Ä¡Ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¥è¥·¡Ê28ºÐ¡¿¥µ¡¼¥Õ¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¡Ë¤È¥À¥¤¥·¥í¥¦¡Ê30ºÐ¡¿¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¡Ë¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¿ÆÌ©¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¶¦Æ±À¸³è9ÆüÌÜ¡£¤³¤ÎÆü¥ì¥¤¥Ê¤Ï¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÆ°Êª¥«¥Õ¥§¤Ç¥·¥å¥¦¥È¡Ê23ºÐ¡¿ÇÐÍ¥¡Ë¤È¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¡£¥ì¥¤¥Ê¤Ï¤³¤²Ãã¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¹õ¤Î¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ì¥¤¥Ê¤Ï¡¢¥·¥å¥¦¥È¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö½÷¤Î»Ò3¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥¿¥¤¥×¤Ë¶á¤¤¤Î¤¬»ä¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡¢¶¦Æ±À¸³è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥·¥å¥¦¥È¤½¤³¤Þ¤Ç»ä¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅÇÏª¡£¤â¤·ËÜµ¤¤Ê¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡Ö¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥Æ¥â¥Æ¤Î¥ì¥¤¥Ê¤Î1Æü¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Î¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¡£¥Ç¡¼¥È¤ò¤Ï¤·¤´¤¹¤ë¥ì¥¤¥Ê¤¬³¹¤òñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¯±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿ØÆâ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢åºÎï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¤¤·¤Ê¡×¤È¹û¤ì¹û¤ì¡£¥ì¥¤¥Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥â¥Æ¤Ö¤ê¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥í¥ó¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ë¤è¤ë¥¨¥¹¥Æ¤Î»Ü½Ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¥ì¥¤¥Ê¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤ÈÌÜ¤òÊÄ¤¸µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£»Ü½ÑÃæ¡¢¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´é¤¤ì¤¤¤À¤Í¡×¤ÈË«¤á¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤Îø¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÃËÀ¤¿¤Á¤«¤é¡¢°ìÀÆ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤ë¥ì¥¤¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£