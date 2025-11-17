お笑いトリオ・ハナコの秋山寛貴が自身のXを更新。Snow Manのラウールとの温かいやり取りを公開し、話題を集めている。

【画像】ラウールからのプレゼントを嬉しそうに報告したハナコ秋山／Snow Man、『ザ・ロイヤルファミリー』チームら“それスノ”オフショット

■“それスノフレンドパーク”でラウールに景品をプレゼントしていたハナコ秋山

秋山は「それスノフレンドパークのダーツでラウールさんの欲しいものを偶然ゲットしプレゼントした秋山」と投稿。

11月7日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の“それスノフレンドパーク”で、秋山はダーツに挑戦。

自身は絵画用の額縁を狙っていたものの、Snow Manチームに1つ景品をプレゼントすることに。

並べられたカードの中から、ラウールが欲しかった「クリーニング機」を引き当て、そのまま本人にプレゼントしたという。

その後、秋山のもとにラウールから“お礼の品”として立派な額縁が届いたとのこと。投稿された写真には、大きな額縁を抱えて満面の笑みを浮かべる秋山の姿が写されており、「なんとそのお礼にとラウールさんから額縁が届いた秋山。嬉しい秋山。やさしいラウちゃん」と喜びが綴られている。

微笑ましいこのやり取りに、SNSでは「いい子だなぁ」「秋山さん嬉しそう」「優しい世界すぎて癒された」「素敵な後日談」「ラウちゃん呼び嬉しい」「義理堅いラウールさすが」といった声が続々。

番組の枠を超えた交流に、ファンの間でも温かい空気が広がっている。

■Snow Man、『ザ・ロイヤルファミリー』チーム、『フェイクマミー』チーム“それスノフレンドパーク”オフショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/