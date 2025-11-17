IVE（アイヴ）のREI（レイ）がInstagramを更新。あらたな髪色を披露し、「かわいすぎ」とファンの注目を集めている。

■IVEレイがハイトーンカラー×ツインテールで

IVEは、11月14・15日に韓国のインスパイアアリーナで開催された『KOREA GRAND MUSIC AWARDS（KGMA）』に参加。今年の代表楽曲に贈られる「2025 Grand Song」を受賞した。

レイはこの日、明るいブラウンヘアをツインテールにセットした姿で登場。長い間、黒髪のロングヘアで活動を行ってきただけに、多くのファンを驚かせた。

レイのInstagramでは「かわいい??」とキャプションを添えて9枚のオフショットが投稿された。シルバーのショートダウンとミニ丈のプリーツスカートを纏い、白いファーのレッグウォーマーを履いたレイは、舞台裏に佇んだり（1枚目）、しゃがんでウィンクをしたり（5枚目）、プク顔で頭の上でピースしたり（7枚目）と、様々なポーズや表情を見せている。また、9枚目では、YUJIN（ユジン）と撮った4カット写真も披露している。

SNSでは、「髪色もツインテも似合いすぎ」「レイちゃん髪色ほんとに可愛い」「レイちゃんの変身っぷり….ほんまかわいい」「この髪色でツインテールえぐい可愛すぎる」「高めツイン最高」「可愛さ天元突破」「レイちゃんの髪型、髪色あまりにも良すぎる……」「破壊力エグすぎる」「ビジュ最強すぎる」「レイちゃまのツインテえっぐ！！！！」「ほんとに名古屋の誇りだわ」など、大きな反響が寄せられている。

■写真：『KGMA』で「2025 Grand Song」を受賞したIVEの集合ショット

■動画：IVEレイがニューヘアでユジンとダンスチャレンジ