¡ÚDeNA¡ÛÅÙ²ñÎ´µ±¡¢´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È²ñÏÃ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¤ª²½¤±¡×¤ÎÀ¼¡¡Çú¾Ð¥Èー¥¯¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ
¡¡DeNA¤ÎÅÙ²ñÎ´µ±¡Ê23¡Ë¤¬½©µ¨¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¸«¤»¤¿¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡Ê22¡Ë¤È¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥¿¥³¥È±Ñ¸ì¤Ç·Ú²÷¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ëÆ°²è¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢Îý½¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÅÙ²ñ¤¬¥ß¥ó¥®¥å¤Ë¶á¤Å¤¡¢¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢·Ú¸ý¤òÈô¤Ð¤¹ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æó¿Í¤Ï¡Ö¥Î¥Ã¥¯Îý½¬¡¢¥Ü¥¤¥¹¥ª¥ó¥êー¡¢¥¹ー¥Ñー¥Ü¥¤¥¹¡×¡ÖÎ´µ±¡¢¥Èー¥¥ó¥°¡¢¥á¥Ëー¥á¥Ëー¡¢¥Èー¥¥ó¥°¡×¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Çー¡¢¥¨¥éー¡×¤Ê¤É¡¢¾éÃÌº®¤¸¤ê¤Î¥«¥¿¥³¥È±Ñ¸ì¤Ç¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯³Ý¤±¹ç¤¤¤òÅ¸³«¡£Æüº¹¤·¤Îº¹¤·¹þ¤à½©¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¹ñ¶¤â¸À¸ì¤â±Û¤¨¤Æ¼«Á³¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¦¶õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÇÄÌ¤¸¤Æ¤ó¤Î¤«¡© ¤ÆºÇ½é»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐÄÌ¤¸¤Æ¤ë¤ï ²ñÏÃÀ®Î© Ìîµå¤Ë¹ñ¶¤Ê¤·¡×¡ÖÂ¾¹ñ¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¤¹¤°¸À¸ì¾åÃ£¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤À ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³Âº·É¤¹¤ë¡×¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¤ª¤Ð¤± ¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤È¤Ç¤âÂÇ¤Á²ò¤±¼þ°Ï¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¤³¤¤¤Ä¤é»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤Á¤ã¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£