なかなか激しいスキタイの人たちの記録。

ユーラシア・ステップに住む遊牧民で騎馬民族。定住せず、残っているのは東ヨーロッパ全体に広がってクルガンと呼ばれる古代の墳墓（日本の古墳のような感じみたいです）にある埋葬品のみ。

そんな謎のスキタイ人の墳墓で見つかった革が一体なにからできているのか調査するために、研究チームがそのタンパク質を調べました。

その結果、なんと人間の皮膚だったのです。スキタイ人たちは人間の皮膚から革を作っていたようです。この研究の結果はPLOS Oneに掲載されています。

スキタイ人とは？

45枚の革のサンプル（および2つの毛皮）が、スキタイの遺跡から回収されました。スキタイの埋葬遺跡は東ヨーロッパ全体に広がってクルガンと呼ばれる古代の墳墓（日本の古墳のようなもの）にあります。馬を家畜にした証拠が最初に見つかったのも、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリーのクルガンからでした。

スキタイ人はユーラシア・ステップに住む遊牧民族で、新しい論文によると、「ヨーロッパとアジアのさまざまな定住社会を結ぶ移動橋として機能」していたそうです。スキタイ人は大陸間で技術、商品、アイデアを運び、交換していました。

紀元前5世紀頃の古代ギリシアの歴史家ヘロドトスが、スキタイ人についての描写を残しています。ヘロドトスは、直接の経験を通してではなく、東アジアからの商業ルートを通じて伝わった噂を通じて、スキタイ人について書いていました。

ペン・ミュージアムによると、ヘロドトスはスキタイ人たちは全員が馬上から射撃でき、所有している唯一の家は荷車だけと説明しています。

人の血を飲み、頭皮を縫い合わせて服を作る！

歩行時の武器は戦斧であり、ヘロドトスはさらに、スキタイ人が馬を崇拝していた考古学的な証拠があるとも書き残しています。

また、スキタイ人は敵の血を飲み、切り取られた頭を戦利品の取引に使用、頭皮を縫い合わせて服を作るなどもしていたとヘロドトスは書いていて、それについても今回の研究では触れられています。

というのも、今回研究で重要なのは、ヘロドトスが

多くの者は、死んだ敵の右手の皮、爪もすべて取り外し、それを矢筒のカバーとして使う。

と述べていた点です。

革と一緒に見つかった毛皮のサンプルは、キタキツネとネコ科、リス科の動物と特定されました。

研究チームは識別した革サンプルの26%については分類学的な同定をすることができませんでしたが、サンプルの大部分はおそらくヤギだったとのこと。次が羊皮（約19%）でした。

また2つが馬から、そしてもう2つが人間の皮膚から作られた革でした。

とにかく手に入る皮でなんでも作っていた

人間の皮革の検証により、研究チームは革の断片がそれぞれの矢筒の上部に作られたものであると結論づけました。残りの矢筒は動物の皮から作られていました。

しかし、動物の皮の矢筒でも異なる皮の組み合わせがあり、研究チームは「各射手がその時点で利用可能な材料を使用して自分自身の矢筒を作った可能性がある」と仮説を立てています。

戦場でのスキタイ人は、結構楽しんでいたことも記録されています。古代ギリシャの著者たちによるスキタイ人の激しい飲酒文化の記録が残っており、さらにヘロドトスは古代のマリファナのようなものを詳細に説明しています。

完全な遊牧民は一部だけだった？

新しいスキタイ人の研究は、スキタイ人のイメージをどんどん塗り替えています。たいへん恐れられた遊牧の戦士のイメージにとどまらず、2021年に別のチームが行なった研究では、ウクライナ各地の歯のエナメル質から同位体を研究し、古代の人々の食事を分析しています。

また、スキタイ時代の人たちの中で本格的な遊牧生活を送っていたのは実はごく一部だったと結論づけている研究もあります。

古代の戦士で人間の皮膚を矢筒に使用したのがほんの一部の人たちだけであっても、この研究はスキタイ人に関するヘロドトスの主張を裏付けることになりました。ヘロドトスが言う頭皮から作られた服も、いつかどこかで見つかるかもしれません。