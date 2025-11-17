¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë7-10Æü´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤Ø¡Ä¥ªー¥Êー¤¬Áá´üÉüµ¢·×²è¤òµÑ²¼¤«
¡¡º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡Ê¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7-10Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·ç¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£11·î17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥Þ¥Ö¥¹¤¬¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ö¥¹¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¥Ã¥ÉHC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¥×¥ìー¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥±¥¬¤«¤é²óÉü¤·¤Æ¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é7-10Æü´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢7-10Æü¸å¤Ë¤Ï¥³ー¥È¤ËÌá¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥Þ¥Ö¥¹¤Ï17Æü¤Ë¥Ûー¥à¤Ç¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç9»î¹çÏ¢Â³¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤ÏÅö½é¡¢9Æü¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥ºÀï¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Ö¥¹¤Î¥ªー¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥å¥â¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉüµ¢·×²è¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ç¥å¥â¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Î¥±¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î²ñµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¥±¥¬¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¡È´°Á´¤Ë¤Ê¤¤¡É¤È¼¨¤¹°åÎÅ¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éüµ¢¤ò¾µÇ§¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î·èÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤¿3Æü¸å¤È¤Ê¤ë12Æü¡¢¥Þ¥Ö¥¹¤Ï¥Ë¥³¡¦¥Ï¥ê¥½¥óGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë¤Î²ò¸Û¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ØClucthPoints¡Ù¤Ê¤É°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢²ò¸Û¤ò¶²¤ì¤¿¥Ï¥ê¥½¥ó¤¬¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤ÎÁá´üÉüµ¢¤òÌµÍý¶¯¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤ÏÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ö¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¡ÈÀ¤µª¤Î¥È¥ìー¥É¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡ËÊü½Ð¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿ÌÜ¶ÌÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤ÏºòÇ¯2·î¤Î²ÃÆþ°Ê¹ß¤ï¤º¤«16»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ìー¥É¤Î»þÅÀ¤Ç¤âÊ¢Éô¤Î¥±¥¬¤«¤é²óÉüÅÓÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¡¢²ÃÆþ¸å¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ÇµÞ¤¤¤ÇÉüµ¢¤·¤¿·ë²Ì¡¢6½µ´Ö¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÉé½ý¤òºÆÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Áー¥à¤Ïº£²ó¤ÎÉüµ¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ö¥¹¤Ï16Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÀïÀÓ¤ò3¾¡10ÇÔ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤ä¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤Ê¤É¤Î¥Áー¥à¤È¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ºÇ²¼°Ì¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áá´üÃÊ³¬¤«¤éº£¥·ー¥º¥ó¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£