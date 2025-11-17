松田里奈1st写真集発売記念YouTube生配信決定！24時間限定W特典の絵柄解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46・松田里奈の1st写真集発売を記念したYouTube生配信が、11月18日21時30分頃より「櫻坂チャンネル」にて実施されることが決定。併せて、24時間限定W特典の絵柄が公開となった。

■24時間限定W特典には写真集未収録カットを使用

今回の生配信は、松田自身の言葉で写真集について語る初めての機会。写真集のロケの思い出や内容について語られる予定だ。

また、11月18日0時～11月18日23時59分の24時間限定で、Sony Music Shopにて特典付きの写真集（通常カバー版）の販売も決定。24時間限定のW特典として、「B3サイズ折り目なしポスター」「金運アップおまじないカード」のふたつが、購入者全員にもれなく付いてくる。どちらも、写真集には未収録のカットとなっている。

併せて、特典絵柄が公開された。

「B3サイズ折り目なしポスター」の笑顔のアップは、写真集最終日、海で撮影されたもの。リラックスした表情も魅力的。B3サイズのポスターを折り目なしで、松田の直筆コメントをプリントして届ける。

「金運アップおまじないカード」は、ロトルアの牧場で撮影された、たくさんの羊に囲まれてちょっと慌てている様子もかわいらしいカット。毎日持ち歩けるように、お財布に入る大きさのカードで、松田直筆の「金運アップのおまじない」と直筆イラストをプリントして届ける。

メイン写真：特典絵柄「B3サイズ折り目なしポスター」

PHOTO BY 北浦敦子

■書籍情報

2026.01.20 ON SALE

松田里奈1st写真集『タイトル未定』

