サカナクションが、2026年3月27日に東京 有明にてオープンする東京ドリームパーク内の多目的ホール SGCホール有明にて行われる『こけら落としプレミアシリーズ』に出演する。

東京ドリームパークは、テレビ朝日による複合型エンタテインメント施設。本公演は、3月28日から4月29日に行われ、あらゆる音楽ジャンルからゲストの出演を予定している。

サカナクションの公演日は、4月18日、19日の2日間。また、本公演はサカナクションのオフィシャルファンクラブ NF member会員限定の公演となり、チケットの詳細や受付方法に関しては後日発表される。

＜サカナクション 山口一郎 コメント＞

新しく完成するSGCホール有明でライブができることを、とても楽しみにしています。世界最高峰のイマーシブオーディオが常設されるということで、この空間で音がどう届くのか、僕自身も体感したいと思っています。新しいホールで音楽を表現できる機会をいただけたことを、光栄に思います。その瞬間を、みなさんと分かち合えたら嬉しいです。2026年4月18日・19日、SGCホール有明でお会いしましょう。

山口一郎（サカナクション）

