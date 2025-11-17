ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ

日付：2025年11月17日（月）

開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）

最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 106 - 124 ゴールデンステイト・ウォリアーズ

NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。

第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし28-44で終了する。

第2クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び49-61で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし71-85で終了する。

第4クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び106-124で終了する。

試合はゴールデンステイト・ウォリアーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-17 11:55:06 更新