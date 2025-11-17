Áö¤ê¹âÄ·¤Ó¤ÇÄÁ»ö¡ª¥¸¥ã¥ó¥×À®¸ù¸å¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¼ê¤¬¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤êÍî²¼¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñºÇÂç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Á´¹ñ±¿Æ°²ñ¡ÊÁ´±¿²ñ¡Ë¤ÎÎ¦¾å¡¦ÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó·è¾¡¤ÇÄÁ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¤Ç¡¢2¥á¡¼¥È¥ë20¥»¥ó¥Á¤Î3²óÌÜ¤Î»îµ»¤ËÄ©Àï¤·¤¿¹¾ÁÉ¾Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÆ¡»Ò¹·¡Ê¥É¥ó¡¦¥º¡¼¥¢¥ó¡Ë¤Ï¡¢¸«»ö¤ÊÄ·Ìö¤Ç¥Ð¡¼¤ò±Û¤¨¤¿¡£²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¯Ãæ¡¢´î¤ó¤ÀÆ¡¤Ï±¦¼ê¤òµó¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¡¼¤Î²¼¤ò¤¯¤°¤ë¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤«¤é²¼¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë·Ç¤²¤¿±¦¼ê¤¬¥Ð¡¼¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ê¥Ð¡¼¤¬¡ËÍî²¼¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ï¤Ï°ìÅÙ¼ºÇÔ¤ÎÈ½Äê¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤ÎÆ¡¤¬¿³È½¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÖÀ®¸ù¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Â³¤¯2¥á¡¼¥È¥ë24¥»¥ó¥Á¤Ï3²ó¤È¤â¼ºÇÔ¤·¡¢µÏ¿¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë20¥»¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï1ÅÙÌÜ¤Î»îµ»¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë24¥»¥ó¥Á¤òÈô¤ó¤À¹õÎ¶¹¾¾Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÍû²ÂÎÑ¡Ê¥ê¡¼¡¦¥¸¥¢¥ë¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥«¤À¤Ê¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀä¶ç¡£¤Þ¤Ì¤±¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¥ß¥¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼ºÇÔ¤ÈÈ½Äê¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¤µ¤ó¤¶¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢°ì¸À¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë