　17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円安の5万150円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万11.53円に対しては138.47円高。出来高は2万9371枚となっている。

　TOPIX先物期近は3339ポイントと前日比15ポイント安、現物終値比6.39ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50150　　　　　-210　　　 29371
日経225mini 　　　　　　 50145　　　　　-210　　　527300
TOPIX先物 　　　　　　　　3339　　　　　 -15　　　 34066
JPX日経400先物　　　　　 30120　　　　　-120　　　　1547
グロース指数先物　　　　　 692　　　　　 -15　　　　3482
東証REIT指数先物　　　　　2004　　　　　　-4　　　　　81

