日経225先物：17日正午＝210円安、5万150円
17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円安の5万150円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万11.53円に対しては138.47円高。出来高は2万9371枚となっている。
TOPIX先物期近は3339ポイントと前日比15ポイント安、現物終値比6.39ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50150 -210 29371
日経225mini 50145 -210 527300
TOPIX先物 3339 -15 34066
JPX日経400先物 30120 -120 1547
グロース指数先物 692 -15 3482
東証REIT指数先物 2004 -4 81
株探ニュース
