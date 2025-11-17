»³ÅÄ°¦Æà¡¢½é¤ÎÇ¦¼ÔÌò¤ËÄ©Àï¡ª¡¡º´Æ£Âç¼ù¼ç±é¡ÖÀÖ±Æ¡×¤ÇÆæ¤Î½÷¡Ö¹õ±Æ¡×¤ËÈ´Å§
½÷Í¥¤Î»³ÅÄ°¦Æà¡Ê27¡Ë¤¬¡¢º´Æ£Âç¼ù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô¡¡ÀÖ±Æ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÇ¦¼ÔÌò¤ËÄ©¤ß¡Ö¹õ±Æ¡×¤òÌ¾¾è¤ëÆæ¤Î½÷¡¦É´¹ç¤È¤¤¤¦¡¢Êª¸ì¤Ë¿¼¤¤±¢±Æ¤ò¤â¤¿¤é¤¹½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ö²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô¡¡ÀÖ±Æ¡×¤Ï¡ÖÅ´¿Í28¹æ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦²£»³¸÷µ±»á¤Î¿Íµ¤ºî¡£1967Ç¯¤Ë¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¡ÖÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£»þÂå·à¡×¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢»°ÃÓ¿ò»Ë»á¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼»þÂå·à¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ë¡£ÈôÂÍ¤ÎÇ¦¼Ô¡ÖÀÖ±Æ¡×¤¬Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë´ñÁÛÅ·³°¤ÊÇ¦½Ñ¤Ç°¤ÎÇ¦¼Ô½¸ÃÄ¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤À¡£
»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤ëÉ´¹ç¤³¤È¹õ±Æ¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤òÈë¤á¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£»³ÅÄ¤Ï½Ð±é·èÄê»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¹Ç¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹õ±Æ¤ÏÁ°ºî¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæËÜ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤ò¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
»³ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç¦¼ÔÌò¤Ïº£²ó¤¬½éÄ©Àï¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤ËÜºî¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»£±ÆÁ°¤«¤é»¦¿Ø¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£´ðÁÃ¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÆ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤âÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤½Ö´Ö¤âÂ¿¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¶ìÏ«¤òÅÇÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼þ¤ê¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡È¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶¯¤¤·è°Õ¤ÇÆñÌò¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ê²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤òÁ÷¤ë¡ÖÉ´¹ç¡×¤Î´é¤«¤é¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÉü½²¤ËÀ¸¤¤ë¡Ö¹õ±Æ¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¡¢´¶¾ð¤Î¿¶¤ìÉý¤¬Âç¤¤¤Ìò¤É¤³¤í¡£»³ÅÄ¤Ï¡¢»£±Æ½éÆü¤¬²º¤ä¤«¤Ê²ÈÂ²¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¿¤á¡Ö¼«Á³¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤äÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤ä·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹ª¤ß¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±£¤µ¤ì¤¿²áµî¤äÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¤Ç®ÎÌ¡£¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô¡¡ÀÖ±Æ¡Ù¤ò¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÇ®¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£