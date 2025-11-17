昨季に続き着用

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が来季に着用する“特別な証”に注目が集まっている。16日（日本時間17日）、米老舗カード会社「トップス」が発表し、ファンを喜ばせている。

同社の公式Xは「公式発表。以下のMLB賞受賞者は全員、2026シーズンに“ゴールド・ロゴマン”を着用する」と紹介した。ユニホームの背中上部に設置された金色のMLBロゴ。今季のMVPを受賞した大谷とアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、サイ・ヤング賞のポール・スキーンズ投手（パイレーツ）、タリク・スクーバル投手（タイガース）、新人賞のドレイク・ボールドウィン捕手（ブレーブス）、ニック・カーツ内野手（アスレチックス）が着用するという。

大谷は今季も同様のロゴをつけてプレー。ネット上の日本ファンからは「また来シーズンもゴールドロゴを背負う大谷選手が見られます」「やっぱり目が離せませんね！」「来年もまた見れるの最高だな」「こういう見える差別化はキングダムの6大将軍みたいでカッコいいし良いよな」「やっぱり金のロゴが似合う」などと歓喜の声が上がった。

同社によると、実際に試合で着用した同パッチは、サイン入りのカードとして登場するという。



（THE ANSWER編集部）