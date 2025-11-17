SNSで話題の「雲グミ」に新作! 「あの日見上げた雲グミ」ひだまりのみかんソーダ味をファミマ限定で発売
カンロは11月18日、「あの日見上げた雲グミ」(参考価格184円)を全国のファミリーマートで発売する。
「あの日見上げた雲グミ」(参考価格184円)
「あの日夢見た」シリーズは、"子どものころに思い描いた夢を叶えるようなグミ"をコンセプトに誕生した。2021年に限定販売した「あの日夢見た雲グミ」は、まるで空に浮かぶ雲を食べるような非日常の世界観や、雲をイメージしたエアレーショングミのふわもち食感が受け入れられ、SNSでは青いソーダに雲グミを浮かべたアレンジドリンクが話題になるなど、大きな反響があった。
今回発売する新作は、「童心にかえる」をテーマに、秋の空を見上げる構図のパッケージで展開する。フレーバーはみかんのフルーティな酸味とソーダのほどよいシュワッと感が楽しめる「ひだまりのみかんソーダ味」。雲型のグミ粒はこれまで展開している3種に加え、より立体感を出した3種が新たに登場。シークレット型には、秋をモチーフにしたレア型3種と、スーパーレア型として「しあわせをはこぶトリ型」を潜ませた。数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。
