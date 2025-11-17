《新作》売り切れてませんように（泣）【ファミマ】ティータイムが華やぐ♡「チョコスイーツ」

【ファミリーマート】では「ひとくちで3度しあわせ」をテーマにしたチョコ企画「ファミマがチョコだらけ！」を2025年10月28日から開催中！ パンやスイーツ、ドリンクなどが登場し、店頭はまるでチョコレートフェスのように華やか。今回はその中から、ティータイムにぴったりの4品を厳選してご紹介します。

パリッ × しっとりの重奏で満たす「濃厚ショコラロール」

「濃厚ショコラロール」は、ココア生地にチョコクリームとチョコソースを巻き込み、表面をさらにチョコでコーティングした贅沢仕様！ まさにチョコづくしのスイーツは、ティータイムに添えるだけで、少し特別な気分になれそうです。

断面までチョコづくしを堪能できる「濃厚ショコラドームケーキ」

「濃厚ショコラドームケーキ」は、ガトーショコラ生地の上にチョコホイップとチョコガナッシュを重ね、チョコムースをのせたスイーツ。ムースの中にはチョコソースが隠れており、スプーンを入れるたび濃密な風味を感じられそうです。まるで専門店のケーキのような完成度で、贅沢なティータイムを楽しめる予感。

バリッと噛んで広がるカカオ感「クリスピーチョコサンド」

ビスケットでサンドしたチョコクリームの中心にビターなチョコソース、外側はパリッとしたチョコでコーティングした「クリスピーチョコサンド」。片手で食べやすい形状なので、在宅ワークのブレイクにもぴったり。3つのチョコの味わいと食感をぜひ堪能してみて。

層が美しい「ショコラミルクレープ（生チョコレート使用）」

「ショコラミルクレープ（生チョコレート使用）」は、チョコクレープ生地に生チョコ入りのチョコホイップを重ね、パリッと食感のチョコを中層に入れてアクセントにした一品。口どけの良さと食感の切り替わりで、最後のひと口までおいしく食べられそう。気軽な手土産や自分へのご褒美にぴったりかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@yuumogu22様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里