中国南部で直径約900mの桁外れに大きいクレーターが発見される
中国南部の広東省肇慶(ちょうけい)市で、直径820〜900mの巨大なクレーターが発見されました。「Jinlin crater(金林クレーター)」と名付けられたこのクレーターは、約1万1700年前から現代に至る完新世にできた、かなり新しいものであるとのことです。
Jinlin crater, Guangdong Province, China: Impact origin confirmed | Matter and Radiation at Extremes | AIP Publishing
Earth's largest modern crater discovered in Southern China
https://phys.org/news/2025-11-earth-largest-modern-crater-southern.html
China's 900 Metre Impact Crater Rewrites Recent History - Universe Today
https://www.universetoday.com/articles/chinas-900-metre-impact-crater-rewrites-recent-history
新たに発見された金林クレーターは、厚い花こう岩の風化殻に覆われた丘陵の斜面にできた、直径820〜900m、深さ約90mの楕円(だえん)形のクレーターです。金林クレーターは丘陵地帯にひっそりと存在していたため、長らくクレーターだと特定されていませんでした。
写真中央の大きくくぼんでいる部分が、肇慶市で発見された金林クレーターです。表面は樹木や草で覆われていますが、クレーターの形はしっかり残っていることがわかります。
地球上で確認されている衝突クレーターは約200個ほどしか存在しておらず、金林クレーターはその大きさや形成された年代で際立っているとのこと。
金林クレーターができたのは、約1万1700年前に最終氷期が終わってから現代に至る、完新世の前期または中期だと考えられています。
これまで、完新世で最大のクレーターとされていたのはロシアのマチャ・クレーターであり、その大きさは直径約300mでした。金林クレーターはこれを大幅に上回る規模のクレーターです。
天文学系メディアのUniversity Todayは、「この地域の気候を考えると、これほど巨大で保存状態のいいクレーターが見つかったのは驚きです。広東省は定期的なモンスーンや豪雨、そして高湿度に見舞われており、まさに浸食を加速させる条件がそろっているため、目に見えるクレーターはとっくの昔に消滅しているはずでした。しかし、風化した花こう岩の厚い層がその構造を風から守っていたため、金林クレーターは驚くほど無傷のまま残っていました」と説明しています。
以下の写真は、クレーターの縁にある斜面の断面図。赤色の風化した花こう岩や、花こう岩の破片が混在する堆積構造が確認できます。
クレーターの底で撮影された地質断面の写真が以下。風化した花こう岩と、花こう岩の破片が混在する堆積構造がみられます。
研究チームは、金林クレーターの花こう岩層で見つかった石英片の中に、planar deformation features(PDFs、平面変形構造)と呼ばれる独特の微細構造を発見しました。平面変形構造を持つ石英は衝撃石英と呼ばれ、地球上では隕石などの衝突による強烈な衝撃波でのみ形成されます。
論文の筆頭著者であるミン・チェン氏は、「この発見は、完新世における地球への小天体の衝突規模が、これまで記録されていたものよりもはるかに大きいことを示しています」と述べました。