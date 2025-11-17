桜の時期以外での新たな魅力や人とのつながりを育む！河津町ファン交流会

静岡県河津町は、「関係人口創出事業」の一環として「河津町ファン交流会」を2025年12月6日(土)に東京都港区新橋で開催します。イベントは、河津町の特産品である生わさびやジビE料理を含むランチビュッフェを楽しみながら、ファン同士が交流することを目的としています。

「河津桜」で知られる河津町の、桜の時期以外での新たな魅力や人とのつながりを育む取り組みです。

河津町ファン交流会

参加費：おとな 1,500円(税込)、小学生 750円(税込)、幼児無料

開催日時：2025年12月6日(土) 13:00-15:00 (受付12:30〜)

場所：東京都港区新橋6-20-4 新橋パインビル2F (最寄駅：御成門駅 徒歩5分、新橋駅 徒歩8分、大門駅 徒歩7分)

伊豆半島に位置する河津町は、「河津桜」で全国的な知名度がありますが、観光客が特定の時期に集中するため、年間を通じた交流促進が課題となっていました。今回の交流会は、河津が好きな人、河津にゆかりのある人が集まり交流を深め、町内外の人がゆるやかにつながり、“関係人口”としてのご縁を育むことを目的に開催されます。

会場では、河津特産品の生わさびやジビエ料理も用意されたランチビュッフェのほか、ドリンク飲み放題、お土産付き。河津クイズ大会などお楽しみゲームも予定されています。定員は20名(先着順)で、町外在住の河津町が好きな方、河津町出身者、河津に興味がある方、伊豆や河津に移住を考えている方などが対象です。

また、河津町に関心を持つ方同士や河津町民を繋ぎ、交流を促進することを目的として、Facebookグループを活用したオンラインコミュニティ「with Kawazu」も立ち上げられています。

特産品を味わいながら、河津町の新たな魅力や人とのつながりを発見できるイベントです。

東京都港区新橋で開催される「河津町ファン交流会」の紹介でした。

