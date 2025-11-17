女優の山田愛奈が、佐藤大樹（ＥＸＩＬＥ／ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ）が主演のテレビ朝日系連続ドラマ「仮面の忍者 赤影」（日曜・深夜０時１０分、関東ローカル）に黒影を名乗る謎の女・百合役で出演することが１７日、発表された。

原作は、「鉄人２８号」「魔法使いサリー」などで知られる漫画家・横山光輝氏の同名漫画。１９６７年に実写化され、伝説の特撮時代劇との呼び声高い。「赤影」と呼ばれる飛騨の忍者が、「青影」ら仲間と共に奇想天外な忍術を用いて、怪獣や悪の忍者集団と激闘を繰り広げていく。

山田が演じる百合は静かな強さを秘めたキャラクターで、物語に深い陰影をもたらす重要な役どころ。出演が決まり、「長年多くの方に愛されてきた作品に参加できることがうれしかったです」とコメントした。

忍者役は初挑戦になる。アクションシーンが多いため、撮影前から殺陣を学び、準備してきた。「基礎から教えてもらったのですが、頭では理解しても体がついていかない瞬間も多くて…。周りのキャストの皆さんの足を引っ張らないよう、とにかくやるしかないという覚悟で挑みました」

私生活に役を引きずってしまうタイプだったが「黒影は、私生活に落とし込めないほど強さのあるキャラクター…。今回は不思議と、きちんと割り切れているように感じています」と自信。「撮影前までは髪色が明るかったのですが、黒影としての見た目の強さと凛々しさを保つため、髪を黒く染め、前髪の“絶対領域”もキープしています（笑）」と、役作りへのこだわりも語った。