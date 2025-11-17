¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä»¨²ß¤Ê¤É16,000ÅÀ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤¬½¸·ë¡ªÉÍ¾¾¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2026
ÉÍ¾¾¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥Éºî²È¤Ë¤è¤ë¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉÍ¾¾¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢2Æü´Ö¹ç·×¤ÇÌó800¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä»¨²ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É16,000ÅÀ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢15¼ïÎà¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊ¸²½¤Îº£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÉÍ¾¾¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2026
Æþ¾ìÎÁ¡§ÅöÆü·ô600±ß¡¢Á°Çä·ô500±ß ¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü) 11:00¡Á17:00 ¢¨ÅöÆü·ô¤Ï16:40¤Þ¤ÇÈÎÇä
²ñ¾ì¡§¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë (ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô)
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤ÇÁ´¹ñ12ÅÔ»Ô¤Ç¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ÔÌ±¤ÎºîÉÊÈ¯É½¤Î¾ì¡×¤ä¡Öºî¤ê¼ê¤ÈÇã¤¤¼ê¤¬Ä¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë»ÔÌ±¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊ¸²½¤¬¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¯ÉÍ¾¾¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éºî¤ê¼ê¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¹ç·×Ìó800¥Ö¡¼¥¹¡ª¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È½Ð²ñ¤¨¤ë2Æü´Ö
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅù¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤äÏÂ²Û»Ò¡¢Ä´Ì£ÎÁÅù¤Î¿©ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º16,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÈÎÇä¡¦Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2Æü´Ö¹ç·×¤ÇÌó800¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤òÃµ¤¹¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤É¤ÎºîÉÊ¤âºî²ÈËÜ¿Í¤¬ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤Ð¤«¤ê¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¿Ô¤¯¤·¡É¤Î2Æü´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ºî²ÈËÜ¿Í¤È¸òÎ®¡ªÁÛ¤¤¤Î¹þ¤â¤Ã¤¿°ìÉÊ¤òÃµ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
ÅöÆü¤ÏºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤¿ºî²ÈËÜ¿Í¤¬½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£ºî¤ê¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯2·î¤ÎÁ°²ó³«ºÅ¤Ç¤Ï2Æü´Ö¹ç·×¤ÇÌó9,900¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëºî²È¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤àÀ¼¤¬²ñ¾ìÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Ç¤â°Â¿´¡ª15¼ïÎà¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¡Ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼»¨²ß¡¢¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¡¢15¼ïÎà¤ÎºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶µ¼¼¡Ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºî²ÈËÜ¿Í¤¬ÀèÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Îºî²È¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢16,000ÅÀ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÃµ¤»¤ë2Æü´Ö¡£¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÍ¾¾¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2026¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä»¨²ß¤Ê¤É16,000ÅÀ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤¬½¸·ë¡ªÉÍ¾¾¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2026 appeared first on Dtimes.