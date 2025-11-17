今回ご紹介するのは、女子会にもデートにもぴったりなカジュアルイタリアンレストラン「MACARONI（マカロニ）」！

居心地の良い空間と、おしゃれで豊富な料理が楽しめる、糸島市前原のお店です。

2階席も素敵！ ゆったり広々空間で過ごすひととき

▲「MACARONI」は筑前前原駅から徒歩15分。

ずっと気になっていたけど、通り過ぎるだけで入れずにいたお店のひとつ。

駐車場にはいつも数台の車が停まっていて、人気の高さがうかがえます。

▲店内は広々。奥には壁に囲まれたプライベート感ある席やカウンター席も。

▲2階にも4人用と2人用の席があります。

▲2階席から見える店内の景色。

筆者も2階に座りましたが、席数は多くなく、ゆったり過ごせるのが魅力。

秘密基地のような雰囲気と、店内を見渡せる優越感もあって、素敵な空間でした。

▲席から注文するスタイルも便利。

メニューはピザ・パスタがそれぞれ約8種類、ハンバーグやプレートセット、サイドメニューも充実！

どれも美味しそうで、悩むのが楽しい……！

豪華なプレートランチに思わず歓喜

▲糸島豚ロースプレート。

すごい豪華！！ どれが主役かわからないくらい。

▲サラダ。

野菜好きの筆者としては、サラダがあるのは高ポイント。

すりおろしドレッシングが良き！

▲メインのロースステーキ、存在感抜群……！

▲胡椒が効いた、肉厚ジューシーなお肉。

脂身少なめでしっとり、くどくなく食べられます。

▲グリル野菜もひとつひとつが美味しい。

じゅわっと溢れる素材の旨みに感動。舞茸がお気に入り！

▲グラタン！

このお方がいるだけで、なんだか特別な気分になるのは私だけ？

▲中にはパスタが！

クリーミーなソースとウインナーの相性が最高で……ぺろりでした。

▲ガトーショコラの贅沢プレート。

デザートまで本格派。

「ほぼチョコなのでは？」と思うほど濃厚で、ずっしりと満足感のあるガトーショコラです！

▲かわいいアクセサリーも販売されていました。

落ち着いた時間が流れる「MACARONI」。

ランチでもディナーでも、おしゃれな空間と料理を満喫できます。

気になった方は、ぜひ一度足を運んでみてください！

〒819-1117

福岡県糸島市前原西5丁目9-38

営業時間：11:30-21:00（水曜定休）

(執筆者: AYATAKA)

