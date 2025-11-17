【糸島市・筑前前原】糸島豚ロースが主役、ほっとする味わいのイタリアン「MACARONI（マカロニ）」【ガジェ通糸島編集部】
今回ご紹介するのは、女子会にもデートにもぴったりなカジュアルイタリアンレストラン「MACARONI（マカロニ）」！
居心地の良い空間と、おしゃれで豊富な料理が楽しめる、糸島市前原のお店です。
2階席も素敵！ ゆったり広々空間で過ごすひととき
▲「MACARONI」は筑前前原駅から徒歩15分。
ずっと気になっていたけど、通り過ぎるだけで入れずにいたお店のひとつ。
駐車場にはいつも数台の車が停まっていて、人気の高さがうかがえます。
▲店内は広々。奥には壁に囲まれたプライベート感ある席やカウンター席も。
▲2階にも4人用と2人用の席があります。
▲2階席から見える店内の景色。
筆者も2階に座りましたが、席数は多くなく、ゆったり過ごせるのが魅力。
秘密基地のような雰囲気と、店内を見渡せる優越感もあって、素敵な空間でした。
▲席から注文するスタイルも便利。
メニューはピザ・パスタがそれぞれ約8種類、ハンバーグやプレートセット、サイドメニューも充実！
どれも美味しそうで、悩むのが楽しい……！
豪華なプレートランチに思わず歓喜
▲糸島豚ロースプレート。
すごい豪華！！ どれが主役かわからないくらい。
▲サラダ。
野菜好きの筆者としては、サラダがあるのは高ポイント。
すりおろしドレッシングが良き！
▲メインのロースステーキ、存在感抜群……！
▲胡椒が効いた、肉厚ジューシーなお肉。
脂身少なめでしっとり、くどくなく食べられます。
▲グリル野菜もひとつひとつが美味しい。
じゅわっと溢れる素材の旨みに感動。舞茸がお気に入り！
▲グラタン！
このお方がいるだけで、なんだか特別な気分になるのは私だけ？
▲中にはパスタが！
クリーミーなソースとウインナーの相性が最高で……ぺろりでした。
▲ガトーショコラの贅沢プレート。
デザートまで本格派。
「ほぼチョコなのでは？」と思うほど濃厚で、ずっしりと満足感のあるガトーショコラです！
▲かわいいアクセサリーも販売されていました。
落ち着いた時間が流れる「MACARONI」。
ランチでもディナーでも、おしゃれな空間と料理を満喫できます。
気になった方は、ぜひ一度足を運んでみてください！
〒819-1117
福岡県糸島市前原西5丁目9-38
営業時間：11:30-21:00（水曜定休）
(執筆者: AYATAKA)