ハイヒール・モモコと息子の妻が2人でスーパーへ 20％引きの商品を見つけて…
ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#11が、14日に配信された。
『ダマってられない女たち season2』場面カット
○モモコ、長男の妻と買い出しへ
番組では、今年、長男の結婚を受けて61歳で“姑デビュー”を果たしたハイヒール・モモコに密着した。
長男の妻との関係について、「息子がトイレ行ったら嫁もついていく」「避けられてるような気がする」と笑いながらも、ぎこちない距離感に本音をこぼしたモモコは、BBQを自主的に計画。長男の妻・恵利花さんとの関係を深めるため、まずは2人でスーパーへ買い出しへ向かう。
芸能界屈指の節約家として知られるモモコと価値観が合うのか心配されるなか、20％引きの商品を見つけて「今日食べるから20％オフ(の商品のほう)で」と語る恵利花さんに、モモコも思わず「正解!」とにっこり。モモコは「思っていた以上に買い方が似ていてうれしかった」と表情を和らげた。
○モモコの気遣いに感謝
その後、長男と合流したBBQでも、自身のせっかちな性格は分かった上で嫁には気をつかって接する姿を見せたモモコに対し、恵利花さんへ本音を聞くと、「今、めちゃくちゃ居心地いいです」との回答が。
「私が人見知りってことも知ってくださっているので、話やすくしてくれているのだと思います」と姑・モモコへの感謝の思いが語られた。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。
ハイヒール・モモコ、長男嫁に初めて見せた 1000点以上・1億円超え禁断の"シャネル部屋"- ABEMA(アベマ) (@ABEMA) November 14, 2025
