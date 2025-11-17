麺や味付けを選んで自分だけの一杯を堪能！ウェスティン ルスツリゾート「ボナペティ」B Noodle BAR
ウェスティン ルスツリゾートのレストラン「ボナペティ」に、スープや麺を組み合わせて楽しめる「B Noodle BAR」が登場。
好みのスープと麺を選んで、組み合わせて、自分だけの一杯を味わえます！
登場時期：2025年12月13日(土)より期間限定
料金：2,200円（税込）
場所：ウェスティン ルスツリゾート1階
提供時間：17:30〜21:00
ウェスティン ルスツリゾート内レストランの「ボナペティ」に、ホテル好きな麺やスープ、トッピングを組み合わせて自分だけの一杯を味わえる「B Noodle Bar」が期間限定で新登場。
オリジナルヌードルの作り方は3ステップです。
まずは、ラーメンやうどん、フォーなど5種類から麺を1つ選びます！
続いて、味噌や醤油、ビーガンスープなど6種類のスープから好みの味をセレクト。
最後に野菜やねぎ、豚ひき肉など25種類のトッピング・調味料から3種類を選んで完成です。
さらに、有料オプションで魚のソテーやグリルチキンなど、プロテインメニューの追加も可能。
食の楽しみが広がる「B Noodle Bar」で、自分好みのオリジナルヌードルが作れます☆
サイドメニュー
レストラン「ボナペティ」では、ヌードルのほか、気軽に楽しめるおつまみやごはんのお供にぴったりのサイドメニューもラインナップ。
チキンウイングやシェフ特製の近海マグロのナチョス、サラダなど、豊富なメニューが展開されています。
テイクアウトできる焼きたてピザもあり、家族や仲間と楽しむパーティーの1品にもおすすめです！
好みの麺・スープ・トッピングを選んで、自分好みのオリジナルヌードルが楽しめる。
ウェスティン ルスツリゾート「ボナペティ」の「B Noodle BAR」は、2025年12月13日より期間限定で新たに登場します！
