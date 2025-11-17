女優の北川景子（39）が17日までに自身のSNSを更新。仲良しの女優と映画に行ったことを明かし、2ショットを披露した。

「映画『爆弾』拝見しました」と書き出すと、自身と女優・南沙良がチケットを手に顔を寄せ合う2ショットをアップ。

「没入感が凄く1秒も目を離すことができない心理戦の連続。“九つの尻尾”ゲームで炙り出される“ココロノカタチ”を見る時、戦慄します。善と悪とは。人間の欲とか業とか。凄いものを浴びました」と感想を記した。

この投稿に「爆弾」で主演を務める俳優・山田裕貴も「ありがとうございます」と反応し、北川は「こちらこそ本当に素晴らしいものをありがとう！余韻がまだ続いてる」と返信。北川と南、山田は23年のドラマ「女神（テミス）の教室〜リーガル青春白書〜」で共演していた。

フォロワーからは「爆弾級の美人2人が爆弾級に面白い爆弾を見たってことか」「皆さんが今も交流があり、お互いがエールを送り合っているの素敵」「山田くんの映画をさらちゃんとみるなんて感動 いまだに交流があるってめちゃくちゃ嬉しい」「テミスメンバーですね！お二人のブラックコーデ可愛いです！」といった反響が寄せられている。