香椎由宇、21歳で結婚を決断した理由明かす「このお仕事していると…」
俳優の香椎由宇（38）が、16日放送のラジオ番組『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 〜Touch Your Heart〜』（TOKYO FM／毎週日曜 深0：30）に出演。21歳で結婚を決めた当時の心境を振り返った。
【写真】07年…オダジョー&香椎由宇、電撃結婚時のラブラブ2ショット
きゃりーぱみゅぱみゅから「21歳で結婚されてるということで。決断が早いというか、イエスノーが早い」と話を振られた。
香椎は「早かったんでしょうね、今考えてみたら」と振り返り、「そもそも結婚願望がなくて…。ただ、このお仕事していると、その時はコソコソしなきゃいけないとか。それが嫌になっちゃって。それが嫌だから“じゃあ”ってところがちょっとありましたね」と明かした。
また「あとは何も知らなかったので。ぽんぽんぽんって結婚っていうかたちになりましたけど…。いま歳を重ねて結婚する友達とかみてると、あっそんなこと心配してるんだとか。そんなこと考えずに結婚しちゃってたわ…っていうのがあって。そこはよかったかなと思います。知らなくて」と話した。
香椎は2008年2月、俳優のオダギリジョー（49）と結婚。11年2月に長男が誕生。14年4月には次男が誕生するも、15年4月に絞扼性イレウスのため次男が亡くなった。16年8月に、第3子男児を出産したことを発表した。
