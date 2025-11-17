東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」が「わくわくアカデミーVol.6『クリスマスケーキを作ろう』〜ランチ付き〜」を開催。

親子のコミュニケーションや思い出作りにぴったりの体験型イベントを楽しめます！

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「わくわくアカデミーVol.6『クリスマスケーキを作ろう』〜ランチ付き〜」

開催日：2025年12月13日（土）

時間：受付 9:30〜／スイーツ作り 10:00〜12:30／ランチ 12:30〜自由解散

場所：グランドニッコー東京ベイ 舞浜

受付・スイーツ作り 宴会場「グランドボールルーム」（1階）

お食事 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（3階）

対象：小学生1名と保護者1名

定員：30組60名 ※先着順・要予約、定員になり次第募集を終了

料金：一般 2名1組 9,500円（税・サ込）／One Harmony会員 2名1組 9,000円（税・サ込）

体験内容：クリスマスケーキ作り（直径15cm）

予約：Webサイト

問い合わせ：グランドニッコー東京ベイ 舞浜 営業企画 047-711-2396（平日10:00〜17:00）

体験型イベント「わくわくアカデミー」を開催している、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」

ホテルのパティシエが講師をつとめ、親子で協力してスイーツ作りを楽しみながらコミュニケーションや食を学べるイベントです！

2025年12月13日は第6弾となる「わくわくアカデミーVol.6 『クリスマスケーキを作ろう』〜ランチ付き〜」を開催。

間もなく迎えるクリスマスにちなみ、かわいいサンタクロースのクリスマスケーキ作りにチャレンジします☆

パティシエが考案したオリジナルレシピをもとに、アドバイスを交えながら作ったスイーツはお持ち帰りが可能。

お家で思い出を振り返りながら、自分たちで作ったスイーツをゆっくり味わえます。

また、スイーツ作りのあとはランチとして、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にてシェフ特製の「ローストビーフプレート」を用意。

東京ベイエリアの景色を望みながら、寛いだ雰囲気の中、食事を楽しめます！

親子でクリスマスケーキ作りに挑戦し、シェフ特製のランチメニューも楽しめる体験型イベント。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜の「わくわくアカデミーVol.6『クリスマスケーキを作ろう』〜ランチ付き〜」は、2025年12月13日に開催です☆

