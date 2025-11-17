櫻坂46“キャプテン”松田里奈、1st写真集発売記念生配信決定 W特典も公開
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）の1st写真集（タイトル未定／幻冬舎）が来年1月20日に発売することを記念したYouTube生配信の実施が決定した。18日午後9時30分頃より、「櫻坂チャンネル」にて行う。
【写真】W特典の松田里奈「金運アップおまじないカード」
また、18日の24時間限定で、Sony Music Shopにて特典付きの写真集（通常カバー版）の販売も決定。24時間限定のW特典として、「B3サイズ折り目なしポスター」「金運アップおまじないカード」の2つが、購入者全員についてくる。
ポスターは、写真集最終日、海で撮影されたカット。リラックスした表情も魅力的。B3サイズのポスターを折り目なしで、松田の直筆コメントをプリントして届ける。「金運アップおまじないカード」は、ロトルアの牧場で撮影された、たくさんの羊に囲まれてちょっと慌てている様子もかわいらしいカット。毎日持ち歩けるように財布に入る大きさのカードに。松田直筆の「金運アップのおまじない」と直筆イラストがプリントされる。
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた松田。“まつり”こと松田のキュートな一面を改めて発見できる写真集となっている。
