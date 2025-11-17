【タイニークローゼット 前結びシャツセットVol.2】 11月18日 予約開始

コトブキヤは、「タイニークローゼット 前結びシャツセットVol.2」を11月18日より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。

「タイニークローゼット」は同社プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」のプラモデルに着せられる洋服シリーズ。本商品では前結びができるシャツとプリーツスカート、2丁のハンドガンが付属したセットとなっている。

ミリタリー雰囲気のあるドレスアップが楽しめるセットで、3種類が展開される。

