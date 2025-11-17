「タイニークローゼット 前結びシャツセットVol.2」が11月18日より予約開始前結びシャツとプリーツスカート、ハンドガンがセット
【タイニークローゼット 前結びシャツセットVol.2】 11月18日 予約開始
コトブキヤは、「タイニークローゼット 前結びシャツセットVol.2」を11月18日より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
「タイニークローゼット」は同社プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」のプラモデルに着せられる洋服シリーズ。本商品では前結びができるシャツとプリーツスカート、2丁のハンドガンが付属したセットとなっている。
ミリタリー雰囲気のあるドレスアップが楽しめるセットで、3種類が展開される。
タイニークローゼット 前結びシャツセットVol.2
11/18(火)よりご予約受付開始！
前結びシャツ第2弾は、プリーツスカートと2丁のハンドガンがセットに！
ドレスアップボディ全サイズ着用可能です🙆♀️
※コトブキヤショップ限定品です。#創彩少女庭園 pic.twitter.com/Lrj5Mp6ufA
