女優・のん（32）が、16日に配信されたABEMA「MISS KING/ミス・キング 最終回直前スペシャルトーク」に出演した。

ABEMA連続ドラマ「MISS KING/ミス・キング」（月曜後8・00、全8話）で、史上初の「女性棋士」を目指す主人公・国見飛鳥を演じたのん。この日は、バディを組む元棋士・藤堂成悟役の俳優・藤木直人とトークを展開した。

将棋の経験がなかったというのんは、撮影にあたり「竹部さゆり先生から指導を受けて練習しました」と解説。「“1日100回打てば絶対うまくなります”って言われて。そういうスパルタ指導」で所作を練習したと明かすと、藤木は「それを忠実に、ちゃんと守ったっていうことでしょ？偉くない？」と感心した。

そして「だからこその、棋士としての差しざまっていう」と、のんの上達ぶりを振り返ったが、アマチュアの初段免状を持つ藤木に対し、のんは「藤木さんは奥ゆかしくて、教えてくれなかったんですよ、途中まで。将棋ができることを」と“暴露”した。

すると藤木は手を振りながら「できないから！」と苦笑い。同番組では、その免状を披露したが「これは撮影が終わって、配信直前にいただけることになった」と“釈明”した。

しかし、撮影現場ではその片鱗をのぞかせていたようで、「“おや？”って思った」とのん。自身は事前に棋譜を丸暗記して現場入りし、藤木はそこに同席するのみだったが、「チラチラ見てただけで、駒の動きを覚えてらっしゃったみたいで」と告白。その後、のんが1人でそのシーンを練習する際、相手を務めた藤木が完璧に再現する様子を見て「今ので覚えたんですか！？」と驚いたことを語っていた。