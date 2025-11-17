外務省の金井正彰アジア大洋州局長が１７日から中国を訪問する。

台湾有事と「存立危機事態」に関する高市首相の国会答弁を巡り、中国外務省の劉勁松アジア局長らと１８日に会談する予定だ。日中関係は対立が深まっており、外交当局間の協議を通じて事態の沈静化を図りたい考えだ。

首相の「存立危機事態」を巡る答弁の撤回を中国側が求めているのに対し、金井氏は、答弁は日本政府の従来の立場を変えるものではないと説明して理解を求める方向だ。中国外務省が中国国民に日本への渡航を当面、控えるよう注意喚起したことに関しては、中国側に適切な対応を取るよう、金井氏から申し入れも行う。中国の薛剣（シュエジエン）・駐大阪総領事がＸに「その汚い首は一瞬の躊躇（ちゅうちょ）もなく斬ってやるしかない」と投稿したことへの抗議も行うとみられる。

木原官房長官は１７日午前の記者会見で、中国教育省が日本への留学計画を慎重に検討するよう求める通知を出したことについて「２国間の人的交流を萎縮（いしゅく）させるかのような発表は、首脳間で確認した戦略的互恵関係の推進という大きな方向性と相いれない」と述べ、中国側に適切な対応を求めたことを明らかにした。「中国側の一連の措置による影響を含め、引き続き状況を注視し、適切な対応を行っていく」とも強調した。