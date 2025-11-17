世界的人気ゲーム原作『フォールアウト』シーズン2、12月17日よりPrime Videoで独占配信 予告編＆キービジュアル公開
Amazonのプライム会員向け動画配信サービス「Prime Video」で人気のドラマシリーズ『フォールアウト』のシーズン2が12月17日から240以上の国と地域で独占配信される（毎週水曜日に1話ずつ配信、最終話・第8話は2026年2月4日配信）。このたび、日本語本予告、キービジュアル、新場面写真が一挙に解禁された。
【動画】『フォールアウト』シーズン2、本予告映像
世界的ベストセラーゲームを原作とした同ドラマは、もはや何も残されていない世界で、持てる者と持たざる者の物語を描く。世界の終末から200年後、豪華な核シェルターで穏やかに暮らしていた人々は、祖先が残した放射能に汚染された地獄のような世界へ戻らざるを得なくなる。彼らを待ち受けていたのは、驚くほど複雑で、愉快なほど奇妙で、そして極めて暴力的な世界だった――。
シーズン1は世界で1億人以上が視聴し、Prime Video歴代TOP3入りの大ヒットを記録。批評家からも高い評価を受けた人気シリーズの続編となるシーズン2は、前シーズンの続きから始まり、舞台はモハビ・ウェイストランドから終末後の都市ニューベガスへと移る。原作ゲームの人気エリア“ニューベガス”がどのように実写化されるのか、ファンの注目が集まる。
公開された予告編では、壮大なスケールのアクションシーンや変異した生物による新たな脅威、そして今シーズンから参加するクメイル・ナンジアニ（『エターナルズ』）とマコーレー・カルキンの出演が明らかに。荒廃した地平線に広がるスリリングな謎が描かれる。
明るくて不思議なぐらい真っすぐな主人公ルーシー・マクレーン役のエラ・パーネル、軍国主義派閥BOS （Brotherhood of Steel）に育てられた兵士マキシマス役のアーロン・モーテン、誰よりも長くウェイストランドをさまよう無慈悲な賞金稼ぎグール役のウォルトン・ゴギンズら主要キャストは続投。
ルーシーの愛情あふれる父親で高い科学スキルを持つハンク・マクレーン役のカイル・マクラクラン、ルーシーの弟ノーム・マクレーン役のモイセス・アリアス、グールがかつて銀幕のスター、クーパー・ハワードだった時の妻バーブ・ハワード役のフランシス・ターナーも出演する。
さらに、ニューベガスを統べるロバート・ハウス役にジャスティン・セローが新加入し、物語を大きく動かす存在として登場する。
本作の製作総指揮は、クリストファー・ノーランの弟として知られ、Prime Videoで独占配信中のSFドラマシリーズ『ペリフェラル 〜接続された未来〜』や人気ドラマ『ウエストワールド』などで高い評価を受けてきたジョナサン・ノーランが担当。シーズン1では自身が最初の3話の監督も務めた。
共同製作総指揮には、ジョナサンの妻リサ・ジョイ、ジェニーヴァ・ロバートソン＝ドウォレット（『キャプテン・マーベル』）、グラハム・ワグナー（『シリコンバレー』）が名を連ね、ゲーム版『Fallout』を生んだベセスダ・ゲーム・スタジオのトッド・ハワードも参加している。
Amazon MGM Studios とKilter Filmsが、ベセスダ・ゲーム・スタジオおよびベセスダ・ソフトワークスと共同で制作している本シリーズは、シーズン3の製作も決定している。
