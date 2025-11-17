聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第２日の１６日、競技が本格的に始まった。

２大会ぶりの優勝を目指すバレーボール女子の日本は１次リーグ初戦を白星で飾った。

バレーボールの１次リーグが始まり、女子はＡ組の初戦で前回準優勝のイタリアを３―１（２３―２５、２５―１６、２５―２０、２５―１６）で破った。男子はＡ組の日本がイタリアに０―３（１３―２５、２２―２５、１９―２５）のストレートで敗れた。

前回準優勝のイタリア破る

基本的に健常とルールが変わらないデフバレーボール。特にデフで必要とされ、勝負のカギを握るのが緻密（ちみつ）なコミュニケーションだということが、日本女子の初戦で改めて明らかになった。

スタンドがぎっしりと埋まり立ち見の観客も出るなど、これまでのデフの試合ではめったになかった状況に、第１セットは選手の動きが硬く、ミスを連発。攻守がめまぐるしく入れ替わる中で、川北美雪監督も手話通訳を介して細かな指示を伝えることは難しく、タイムアウトで「顔が怖いよ」と繰り返して、選手の緊張をほぐそうと努めた。

流れが変わったのは、第２セットだ。休憩中に「アイコンタクトを大切にしよう」と確認し、セッター中田美緒（清水建設）は「今のトスはどうだったとか、相手の状況がどうとか、お互いに（目で）情報交換した」。チームの連係が高まると、長谷山優美（住友電設）らの速攻が効果的に決まり出し、観客の後押しも受けて３セットを連取した。

３年前のカシアスドスル（ブラジル）大会はコロナ禍の影響で日本選手団は大会途中で出場を辞退するなどしただけに、中田は「夢のような舞台で、楽しくプレーできた」と喜びもひとしおだ。自国開催の熱気を重圧から活力に変え、２大会ぶりの王座奪還に向け好発進した。（西口大地）