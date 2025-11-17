■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第5戦 スケートアメリカ（日本時間17日、ニューヨーク州レイクプラシッド）

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催

女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の渡辺倫果（23、三和建装／法大）がフリーで今季自己最高の136・61点をマークして合計210.96点で2位、2戦連続表彰台となった。優勝は214.27点で25年世界選手権金メダルのアリサ・リウ（20、アメリカ）、渡辺はわずか3.31点届かなかった。

ショートプログラム（SP）で首位に立った渡辺はFSでも冒頭のトリプルアクセル（3回転半）を着氷、スピン、ステップシーケンスも最高のレベル4の演技を見せた。しかし、後半のジャンプで回転不足をとられるなどミスも出たが、今季自己最高のフリー136.61点をマークして、第3戦中国杯に続き2戦連続の表彰台となった。GPファイナル進出は最終フィンランド杯の結果待ちとなった。

今季限りで引退を表明している樋口新葉（24、ノエビア）が159.40点の11位、吉田陽菜（20、木下アカデミー）は170.90点の9位だった。

【女子シングル結果】

1位）アリサ・リウ 214.27点

2位）渡辺倫果 210.96点

3位）アナスタシア・グバノワ 204.69点

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9位）吉田陽菜 170.92点

11位）樋口新葉 159.40点

