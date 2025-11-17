Â¹¤Î´é½Ð¤·¤¬ÏÃÂê ´äºê¹¨Èþ¡Ê67¡Ë¡¢¡ÖÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÊó¹ð¤·¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡37Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²Î¼ê¤Î´äºê¹¨Èþ¡Ê67¡Ë¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Æ°²è
¡¡Instagram¤Ç¤Ï°¦¸¤¤Î¥·¥ó¥Ð¤ä¥â¥«¤¬¼«Âð¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë´äºê¡£9·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢Âç¿ÍÍÑ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤·¤¿Â¹¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÊó¹ð¤·¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡11·î16Æü¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤ÎÀ¼¤¬¡¤¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¼É÷¼Ù¤Ã¤Æ¥Ð¥«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤éµ¤´É»Ù±ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ã¤È¤»¤¤Ï¼£¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¤¤Ê¤ó¤«²ø¤·¤¤À¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤¤¤Ä¼£¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É¡À¼¤Î¾õÂÖ¤Ç¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ï¤è ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼½Ð¤·¤Þ¤·¤¿ ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤ÀÉ¡À¼¤Ç¤¹ ¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß¤Þ¤¹ ¤Í ¥·¥ó¥Ð ¥â¥«¤Á¤ã¤ó¡¡¤¤ç¤¦¤â¤Î¤ó¤Ó¤ê´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë ¤ªÂç»ö¤Ë ¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁá¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë