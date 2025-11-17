女の子の学校がある日は、秋田犬が窓からお見送りとお出迎えをしてくれるそうで…？愛にあふれた日常が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万回再生を突破。「ステキ」「可愛い！」「幸せすぎる光景」といった声が寄せられています。

【動画：小学校に行く女の子→秋田犬がお見送りとお出迎えをしてくれて…愛情のこもった『日常の風景』】

小学校に行く女の子をお見送りする秋田犬

Instagramアカウント「ko_yuki1115」に投稿されたのは、5匹の秋田犬と暮らしている小学生の女の子の日常です。秋田犬たちはとても愛情深くて、ご家族の誰かが外出する時にはお見送りしてくれる子も。この日も、女の子が学校に行こうと家を出ると、1匹が「行ってらっしゃい」と窓からひょっこりお顔を出していたとか。

女の子は窓に近づいて秋田犬さんの頭を撫で、「行ってきます」のご挨拶をしたそう。秋田犬さんは「早く帰って来てね」と訴えるように、寂しそうなお顔で女の子を見つめていたとか。こんな風に愛のこもったお見送りをされたら、寄り道せずにダッシュで帰宅したくなってしまいますね！

帰宅時は嬉しそうにお出迎え

そして学校が終わって女の子が帰って来ると、お家を出発した時と同じように秋田犬さんが窓からお顔を出していたそう。どうやら女の子のお出迎えをしようと思って、待っていてくれたようです。

今度も女の子は窓に駆け寄って、秋田犬さんをナデナデ…。すると秋田犬さんはニコッと笑顔を見せた後で、女の子の手をペロペロ舐めて「おかえり！会いたかったよ」と伝えてくれたそう。お見送り時とは打って変わって嬉しそうな姿が、たまらなく愛おしいです。

お出迎え終了と思いきや…？

しばらく女の子と触れ合って満足すると、秋田犬さんは「そろそろお家に入っておいでよ」とばかりに窓からお顔を引っ込めたそう。

これでお出迎えは一段落…と思いきや、お次は後ろに控えていた別の子が「おかえり～」と撫でてほしそうに窓のそばへ。秋田犬たちに愛されすぎて、お家に入るタイミングを失ってしまった女の子なのでした。

この投稿には「可愛すぎる」「見守り隊」「大好きなんだね」「ほのぼのして良いですね」「大学生や社会人になってもずっとやってね」といったコメントが寄せられ、愛と幸せにあふれた光景が多くの人の心を温めてくれることとなりました。

Instagramアカウント「ko_yuki1115」には、秋田犬たちの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常が投稿されています。笑顔や癒しをもらえる投稿が盛りだくさんなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ko_yuki1115」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。