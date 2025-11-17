¡ØÇúÃÆ¡Ù¥¿¥´¥µ¥¯¤Î¼¡¤Ï¡Ø¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¡ÙÍ¿ÂÀÏº¤Øーー¸â¾¡¹À¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï¡ÈÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¡É¤¬ÉñÂæ¤ÎÇËÅ·¹Ó¤ÊÊª¸ì
¡¡¥¿¥´¥µ¥¯¤Î¼¡¤ÏÍ¿ÂÀÏº¤«¡£¤¤¤ä¡¢¸â¾¡¹À¤ÎºîÉÊ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ºî¼Ô¤¬2023Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡¢Ï¢Â³ÇúÃÆ»ö·ï¤ò°·¤Ã¤¿¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥êー¥ºÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØË¡ÄîÀêµò ÇúÃÆ£²¡Ù¤â´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆóºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤¬〝¥¹¥º¥¥¿¥´¥¶¥¯〟¤Ê¤Î¤À¡£Èó¾ï¤ËÉÔ²÷¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Î¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¡ÖÇúÃÆ¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¡×¥·¥êー¥º¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Ç¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤¬¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¥Ï¥Þ¥êÌò¤À¡£
»²¹Í¡§»³ÅÄÍµµ®¼ç±é¤ÇÃíÌÜ¡ØÇúÃÆ¡Ù¤¬ßÕ¤ê½Ð¤¹¡¢¿Í¡¹¤ÎÇË²õ¾×Æ°¡¡¡ÈÌµÅ¨¤Î¿Í¡É¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³
¡¡ÏÃ¤ò¸â¾¡¹À¤ËÌá¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Êºî¼Ô¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾Á°¤¬Äó²¼Í¿ÂÀÏº¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÍ¿ÂÀÏº¤È¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍî¸ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤³¤È¡£ÆÝµ¤¤ÊÀ³Ê¤À¤¬¡¢´Ö¤¬È´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¯¼ºÇÔ¤ò¤¹¤ë¡£ËÜ½ñ¤ÎÍ¿ÂÀÏº¤¬¡¢¤³¤ÎÍî¸ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾®·¿³ËÇúÃÆ¤Ë¤è¤ë¡¢À¤³¦Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¡Ô¥ô¥¡ー¥¸¥ó¡¦¥¹ー¥µ¥¤¥É¡Õ¤«¤éÆó½½¼·Ç¯¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ÖºÂ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Îー¥º¥¤ー¥¹¥È¤Ç¡¢´ë²è¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë»Å¾å¤²¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿ËÞ¤Ê¼Ò°÷¤ÎÍ¿ÂÀÏº¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÅìÎÑÆ²¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ±Ä¶È´ë²è¶å²Ý¤ÎÄßÌÚ¤«¤é¡¢°ú¤È´¤¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆü¤ò²þ¤á¤Æ¿Í»öÉô¤ÎÇÅËáÉôÄ¹¤È¤â²ñ¤¦¤¬¡¢¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¡£ÄßÌÚ¤«¤é¡¢°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ²È¿ä¾©¤Î¿çÌ²Í¶Æ³¥¢¥×¥ê¡Ô£Ï£Ò£Á£Î£Ç£Å¡Õ¤¬¡¢¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢º®Íð¤¹¤ëÍ¿ÂÀÏº¡£¤É¤¦¤ä¤éÃæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÂç³Ø¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿Í§¿Í¤ÎÀ¾´ÝÚå¤Î»Å¶È¤é¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÄßÌÚ¤¬ÀÊ¤ò³°¤·¤¿·ä¤ËÇÅËá¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥«ー¥É¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¿ô»ú¤ÎÍåÎó¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Í¿ÂÀÏº¤Ë¤Ï¡ØÅ·¾åÅ·²¼¡¢Æó½µ²ó¤Ã¤Æ¤¹¤°º¸¡Ù¤ÈÆÉ¤á¤¿¡£¤è¤êº®Íð¤¹¤ëÍ¿ÂÀÏº¤À¤¬¡¢ÇÛÃ£°÷¤òÁõ¤Ã¤¿½÷À¤¬¸½¤ì¡¢¶¯°ú¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤ë¡£½÷À¤Ï¡¢Í¿ÂÀÏº¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡Ôjuicy600¡Õ¤³¤È¥¸¥åー¥·ー¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Ìõ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍ¿ÂÀÏº¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡À¤³¦Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤Î¸å¤â¡¢¥Æ¥í¤ä»ö·ï¤¬¿ôÇ¯Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Æü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¼Ò²ñ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ê³Ø¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÅÎÏÎÁ¶â¤Î¹âÆ¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÃÏ¤Ë¤Ï½¼ÅÅ¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢¼«²ÈÈ¯ÅÅ¥Þ¥·¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¹ñ¤«¤é¸Þ¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹ÅÅÎÏ¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤À¡£Â¾¤Ë¤â¡¢À¸ÂÎÅÅ»Ò½»Ì±¾Ú¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬¹ñ¤Ë°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÍ¿ÂÀÏº¤ËÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍ¿ÂÀÏº¤Î´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÁûÆ°¤ÏÇËÅ·¹Ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æºî¼Ô¤Ï¡¢¡Ø¿÷¸ý°Í»Ò¤ÎºÇÄã¤ÊÍî²¼¤È¤ä¤±¤¯¤½¥¥ã¥Î¥ó¥Üー¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÇËÅ·¹Ó¤ÊºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤½¤ì¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜ½ñ¤ÏÇËÅ·¹Ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤Íè¤ÎÆüËÜ¤¬¡¢åÌÌ©¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Æó½½¼·Ç¯Á°¤ËÎ¾¿Æ¤È»Ð¤¬¿·½É¤Ç¥Æ¥í¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Í¿ÂÀÏº¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÄÉãÊì¤âË´¤¯¤Ê¤ë¡£Í§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Á£É¤Î¥Þ¥µ¥ë¤À¤±¡£²²ÉÂ¤ÇËÞÍÇ¤ÇÁ±ÎÉ¡£¤½¤ó¤ÊÍ¿ÂÀÏº¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤¬¹ª¤ß¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÁÈ¿¥¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Êµ¬ÌÏ¤Î±¢ËÅ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ëÊª¸ì¤È¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤¦¡Ö¸¤µ¤¬¡¢¤à¤·¤í¶ò¤«¤µ¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë»þÂå¤¬¤¤¿¤Î¤µ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£¿ÍÎà¤Ï¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤«¡£¿Í´Ö¤Ï±Ê±ó¤Ë¡¢Áþ¤·¤ß¤äË½ÎÏ¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ºî¼Ô¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÌä¤¤¤Ï½Å¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÞÍÇ¤ÇÁ±ÎÉ¤ÊÍ¿ÂÀÏº¤Ë¡¢Ì¤Íè¤¬Â÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ëÈà¤Î¼å¤µ¤ä¡¢¶òÄ¾¤Ê¿´¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«´õË¾¤Ø¤ÈÅ¾²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨À¤³¦¤Î¹ÔÊý¤ò·è¤á¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÇËÅ·¹Ó¡£ËÜ¤ÎÂÓ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Í¿ÂÀÏº¤¬¥×¥ì¥¤¤¹¤ë³ÊÆ®¥²ー¥à¡Ô¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ðー£µ¡Õ¤Î²þÎÉÈÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤¬¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£³ÊÆ®¥²ー¥à¤ÎÉÁ¼Ì¤âÇ®¤¤¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ç¤¢¤ê¡¢£Ó£Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥²ー¥à¾®Àâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÀäË¾¤È´õË¾¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊºÙÃ«Àµ½¼¡Ë