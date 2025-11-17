お兄ちゃんとの別れを惜しむゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万1000回再生を突破し、「泣けてきました」「わんこって健気だよね…」「寂しさと悲しみが全身を覆っている」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬が『大好きなお兄ちゃん』を駅までお見送り→改札を通った瞬間に…あまりにも切ない『後ろ姿』】

お兄ちゃんを駅までお見送り

Instagramアカウント「jitianmika3766」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーのテンちゃん&ロビンちゃんの日常を紹介しています。今回は、テンちゃんが見せたある一幕について投稿しました。当時、ご家族の三男が帰省していたそう。テンちゃんにとっては大好きなお兄ちゃんです。

お兄ちゃんとの楽しいひとときを過ごしたテンちゃんですが、ついにお別れのときがやってきました。そこで、駅までお見送りに行くことにしたそう。別れを惜しむようにテンちゃんを撫でるお兄ちゃん。テンちゃんも、不思議そうにお兄ちゃんを見つめていたといいます。

切ない後ろ姿に思わずもらい泣き…

お兄ちゃんは、改札の方へと向かってしまいました。するとテンちゃんは慌てた様子でお兄ちゃんのあとを着いていったそうです。「行かないで！」と必死に追いかける姿に、思わず涙がこみあげます…。

一方、お兄ちゃんも後ろ髪を引かれる思いだった模様。何度も戻り、テンちゃんの頭を撫でたといいます。お兄ちゃんが改札を通り遠くへ行ってしまっても、テンちゃんはお兄ちゃんから目を離しません。いつまでもじっと見送る後ろ姿が、たくさんの人の涙を誘ったのでした。

この投稿には「お兄ちゃんも後ろ髪ひかれちゃいますよね」「家族の一員だって伝わります」「親としてもなんだか寂しい瞬間ですよね」などの温かなコメントが寄せられています。

帰ってきたお兄ちゃん！！

そして次の連休、お兄ちゃんは再び帰省したそうです。なんと、この間に結婚したというお兄ちゃん！今回はお嫁さんも一緒に帰省したといいます。お兄ちゃんとの再会に、ピョンピョン跳ねて喜ぶテンちゃん。「また戻ったら嫌だよ！」とばかりに、お兄ちゃんの鞄を奪取して部屋へと入って行ったとか…♪

初めてのお嫁さんの来訪に緊張していたというご家族ですが、テンちゃんの無邪気なふるまいで一気に場が和んだそう。離れて暮らすお兄ちゃんのことも、新しいご家族のことも、健気な心で癒してしまうテンちゃんなのでした。

テンちゃんとロビンちゃんの微笑ましい日常の様子はInstagramアカウント「jitianmika3766」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「jitianmika3766」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。