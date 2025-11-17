庄司智春＆藤本美貴、ずっと続けている夫婦のやりとり明かし「最高の夫婦」「ラブラブやん」と反響
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が16日、自身のインスタグラムを更新し、妻でタレントの藤本美貴とのLINEでのやりとりで、いまだに自分の写真を送り合っていることを明かした。
藤本美貴と庄司智春
庄司は、藤本が「今日は、何時もどり？」というコメントとともに自分の写真を送ったLINEの画面と、自身が自分の写真を送った画面を投稿。
「#俺のオンナ 未だに写真送りあってるのも 結婚17年目で我ながら凄いと思うけど 私は貰うのは嬉しいけど ミキティは流石に嬉しくないと思うw ただのおじさんだからw」とつづった。
2009年7月に結婚し、17年目の今もラブラブな2人。庄司の投稿に対し、「最高の夫婦だね」「本当に憧れの夫婦」「こんな夫婦になりたい」「素敵な夫婦」「いいなー、最高の奥さん」「公開イチャイチャ 良いじゃん」「可愛い夫婦！！ほっこりします」「2人共ほんとに仲良しで羨ましいです」「ラブラブやん」などのコメントが寄せられている。
