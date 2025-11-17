湖池屋、じゃがいも新品種「ゆめいころ」使ったポテチ2品を数量限定で販売

湖池屋は11月6日、じゃがいもの新品種「ゆめいころ」を使ったポテトチップス「ゆめいころ ポテトチップス オホーツクの塩」「同 たまねぎコンソメ」の2品を湖池屋オンラインショップで発売した。10,000セット限定(予定)。

「ゆめいころ」は、北海道北見地区で育てられた男爵薯のおいしさを引き継ぐ新品種。男爵薯よりもでんぷん価が高く、しっとりとした食感、あっさりとした風味を特徴とする。

2021年に北海道優良品種として認定され、2024年から北海道内で一般栽培が始まった。「生産の安定性が高く、今後は生産量がますます増えていくことが期待されている。北海道産じゃがいもの未来を担う品種だ」(同社)。「いころ」は、アイヌ語で「宝物」という意味を持ち、「長く大切にされる品種になってほしい」という生産者の願いを込めて名付けられたという。

▷「ゆめいころ ポテトチップス オホーツクの塩」＝岩塩と直火焼きのオホーツクの塩がゆめいころの味を引き立てる。

▷「同 たまねぎコンソメ」＝北海道産たまねぎの甘みにコンソメ味を合わせた。

■商品名/内容量

「ゆめいころ ポテトチップス オホーツクの塩」/1箱･6袋入(70g/袋)

「ゆめいころ ポテトチップス たまねぎコンソメ」/1箱･6袋入(70g/袋)

「ゆめいころ ポテトチップス 味くらべセット」/オホーツクの塩･たまねぎコンソメ 各1箱

■価格

1箱/1,581円(税込) 味くらべセット/2,980円(税込)※送料別

※合計10,000セット限定(予定数量)