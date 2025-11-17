第３０回東京スポーツ杯２歳ステークス・Ｇ２は１１月２４日、東京競馬場の芝１８００メートルで行われる。

ダノンヒストリー（牡２歳、美浦・堀宣行厩舎、父エピファネイア）は毎年、素質馬が集う６月最初の週の東京開催の新馬戦の勝ち馬。スタートを決めてスピードの違いでハナに立つと、平均ラップを刻んで楽々と押し切った。その後は夏場に成長を促して、満を持しての秋初戦。１９年のコントレイル、２１年のイクイノックス、そして昨年のクロワデュノールら名馬を輩出している出世レースを制して来年の主役に躍り出るか注目だ。

パントルナイーフ（牡２歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は初戦こそ２着に終わったが、前走の未勝利を快勝。いい決め手があり、東京替わりでさらに良さが出そうだ。

ライヒスアドラー（牡２歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）は中山の新馬戦で４角２番手から上がり最速３３秒１で３馬身半差の圧勝。ストライドが大きく、こちらも東京向きの印象だ。

サウジアラビアロイヤルカップで３着のゾロアストロ（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）、リステッド３着のストームサンダー（牡２歳、栗東・安達昭夫厩舎、父ヘンリーバローズ）も差のない競馬ができそうだ。