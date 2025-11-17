侍ジャパン・井端弘和監督は１７日、ＷＢＣを主催するＷＢＣＩに対して、来年３月のＷＢＣに招集を希望するＭＬＢ所属の日本選手のリストをすでに提出済みであることを明らかにした。

１５、１６日の韓国との強化試合（東京Ｄ）を終えて、関係者にあいさつをするため、明治神宮大会が行われた神宮球場を訪れた同監督によると、ＭＬＢ球団に所属し、侍ジャパンがＷＢＣ招集を臨む日本選手のリストを９月に提出したという。リストには、ドジャース・大谷、山本やエンゼルス・菊池、カブス・鈴木ら、ＭＬＢ所属の全ての日本選手が記載されている。ＷＢＣＩがＭＬＢ、所属球団を通じてリストにあった各選手に通達し、意向などを確認するという流れだが、侍ジャパン側にはまだ、返答がない状況だ。

ＭＬＢ所属選手の出場の可否が分かってから、本格的にＷＢＣ出場メンバーの選考に入りたい考えだが「（返答を）待ってて、待ってて、といってもこっちが遅くなってしまうので、ある程度シミュレーションをしながら日本（ＮＰＢ）の選手選考は並行してやっていかないといけないかなと思います。あちらが動いてくれないことには。本人らも何も言われてないのでそこから発展はしないですよね。１日でも早く返事はほしい。動き出しも、準備も含めて、選手に１日でも早く伝えられたらいいなと思っています」と説明。ＷＢＣＩからの返答を待ちながら、韓国戦の内容、結果などを踏まえてＮＰＢ所属選手の絞り込みも同時に進めていく。