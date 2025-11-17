中日・大島洋平内野手が１７日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約を更改し、４０００万円ダウンの年俸６０００万円プラス出来高払いでサインした。昨オフも減額制限（１億円超は４０％）を大きく超える１億５０００万円ダウン。２年連続の大減俸で１７年目の来季を迎えることになったが、さばさばとした表情で「６０００万で判子を押してきました」と明かした。

現役３位の通算２０６７安打のベテランは、今季５９試合の出場で打率２割４分２厘。昨季と同じ自己最少タイの２３安打に終わった。スタメンは１３試合。主に代打での出場となったが「グラウンドに立ったら年齢は関係ない。どこまで自分がいけるか。４０歳になってもどこまで自分が進化できるか」と、まだまだ年齢にあらがうつもりだ。

引き際について「シーズン中もオフも少しだけ考えたりした時もある」と正直に語ったが「もう、今ここに立っている以上はない」ときっぱり。「まだまだ若手に負けないと思う日もあれば、（若手に）頑張れよと思うときも。そこの葛藤はあるけど『どっちも持っていたらいいじゃん』という感じです」と、さわやかな表情を見せた。