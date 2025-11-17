歌手の相川七瀬が“歌姫”との女子会ショットを公開した。

相川は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「ちょっと前になるけれど、あゆみさん ＠ａｙｕｍｉ．ａ．ｎａｋａｍｕｒａ ｈｉｔｏｍｉちゃん ＠ｈｉｔｏｍｉ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ アンナちゃん ＠ａｎｎａｔｓｕｃｈｉｙａ０３１１ ちゃんとご飯をしました みんな、良く飲む 良く飲むｗｗ」と記し、歌手の中村あゆみ、ｈｉｔｏｍｉ、土屋アンナとドレスアップして食事をする写真をアップ。

「この夏は、忙しくてなかなかご飯とかいけなかったので、この会は貴重でした あゆみさんはいつも変わらず美しく ｈｉｔｏｍｉちゃんも３０周年おめでとう アンナちゃんは可愛く面白い 私達の共通点は全員ソロシンガーであるということ ソロ特有の悩みとかそういうものを話し合える人が近くにいてくれることがとても有り難いのです みなさん、また行きましょう」とつづった。

この投稿には、「華やかですね」「みんな変わらずで素敵ですね〜」「女子会良きですね！」「憧れる 素敵な大人の女性になりたい」「すごい豪華なメンバーです 流石です」「美少女４人組 ステキです」「素敵なお姉様達」「美人しかいない」「皆さん素敵 きれい」「みんなカッコイイ」などのコメントが寄せられた。