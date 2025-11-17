ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÍèµ¨¤â¡È¶â¿§¥í¥´¡É¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ø¡ªMVP¡¢CY¾Þ¡¢¿·¿Í²¦¤À¤±¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡ÈÆÃ¸¢¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬Íèµ¨¤â¡È¶â¿§¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤Ï¡Ö¸ø¼°È¯É½¡×¤Èµ¤·¡ÖMLB¼õ¾Þ¼Ô¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥í¥´¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Î¾¥ê¡¼¥°MVP¤ÎÂçÃ«¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¤È¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¿·¿Í²¦¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¡¼¥Ä¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¦¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥ó¤Î·×6Áª¼ê¤À¤±¤¬¶â¿§¥í¥´¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ïº£µ¨¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢ºòµ¨MVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¤â¶â¿§¥í¥´¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶â¿§¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«Æ±ÍÍ¡¢ºòµ¨¤âMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢ºòµ¨¤â¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¹¥¯¥Ð¥ë¡¢ºòµ¨¿·¿Í²¦¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Î4¿Í¡£¶â¿§¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ïµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£