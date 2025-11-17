【きょうから】イ・ソジンが“高校生”に！ 韓国ドラマ『ヤクザの俺が高校生になった』放送開始
俳優のイ・ソジン、ユン・チャニョンが出演する韓国ドラマ『ヤクザの俺が高校生になった』（全8話）が、きょう17日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。
【動画】『ヤクザの俺が高校生になった』予告動画
同作の原作は人気WEB小説で、高校生の体に憑依したヤクザと同級生が織りなすヒューマンファンタジー。
『イ・サン』をはじめとしたドラマや『三食ごはん』『ユン食堂』などのバラエティまでマルチに活躍するイ・ソジンが暴力団のキム・ドゥクパルを演じ、『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』『今、私たちの学校は…』などに出演する俳優ユン・チャニョンが高校生のソン・イホンを演じる。Golden Childのジェヒョンはイホンと友情を築いていくチェ・セギョン役で出演する。
■あらすじ
ヤクザでありながらも、大学への進学を目指し勉強しているキム・ドゥクパル（イ・ソジン）。そんなある日、ドゥクパルは所属する一派の会長から跡を継いでほしいと頼まれることに。ヤクザの会長か大学進学かという人生の岐路に立たされ、悩むドゥクパル。その時、歩道橋から飛び降りようとする高校生を目撃し、とっさに助けようとする。目を覚ましてみると、なんと彼は高校生の姿になっていた。2人が衝突した際に魂が入れ替わってしまったのだ。そして、高校生ソン・イホン（ユン・チャニョン）として生きることになったドゥクパルは、いじめを受けていたイホンと周囲の人々の関係を探りながら、加害者を懲らしめていく。
■放送情報
毎週月曜 午後2：00〜2話連続放送
再放送
毎週金曜 午後9：00〜2話連続放送
■作品情報
2024年／韓国／全8話
【演出】イ・ソンテク
【脚本】チョン・ダヒ
【出演】イ・ソジン、ユン・チャニョン、ボン・ジェヒョン（Golden Child）
