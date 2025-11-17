聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第２日の１６日、競技が本格的に始まった。

ハンドボールは男子の１次リーグが始まり、デフ初出場となる日本はＡ組の初戦でトルコに２１―３０で敗れた。日本は１７日にブラジルと、１９日にドイツと対戦する。

選手発掘し結成 チーム一歩刻む

ハンドボールの男子日本代表は昨夏から本格的に活動を始め、国際試合は今大会が初めて。一方のトルコは２０１７年のデフリンピック・サムスン（トルコ）大会で優勝を果たしている強豪だ。日本は前半を９―１６で折り返し、後半も失点を重ねたが、相手に疲れが見えた終盤、司令塔の津村開（フューチャー）がカットインからシュートを決めるなど追い上げを見せた。黒星発進となったが、選手たちの表情には思ったほどの暗さはなかった。

デフリンピック日本初開催の動きを受け、チームが結成された。筑波技術大にデフ選手のサークルが誕生し、昨年、東京都が選手を発掘する「チャレンジトライアウト」を実施。サッカーやバレーボールの元選手などが集まり、基礎から練習を積み重ねてきた。

津村は「追いつけない点数ではなかった」と手応えはつかんだ様子。日本デフハンドの永続的な活動につなげるためにも、パイオニアとして「まずは１勝」を目指す。（荒井秀一）