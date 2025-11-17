ロックミュージシャン・矢沢永吉（76）の長女で、ガールズバンド「PIGGY BANKS」のボーカル・矢沢洋子（40）がInstagramを更新。次女が七五三を迎えたことを報告し、幸せあふれる家族ショットを披露した。

【映像】父・矢沢永吉と孫が遊ぶ貴重な姿＆七五三での家族ショット

2017年、元「ギターウルフ」のユージと結婚し、4歳と3歳の女の子を育てている洋子。Instagramでは、父が出演するロックフェスに行った時の家族ショットや、子どもたちとディズニーランドを満喫する様子など、家族との日常をたびたび発信してきた。2023年4月には、父と娘が遊んでいる動画もアップし、「永ちゃんジィジの姿もステキ！」「レアなショットありがとうございます」など話題になっていた。

次女の七五三を祝福

2025年11月16日の更新では、「次女の七五三でした！お着物を着て長時間頑張ったね。写真館で記念撮影→神社→ご飯。少しくたびれて寝てしまった場面もありましたが、無事に！そして同じく七五三だったみなさま お疲れ様でした！」と、次女が七五三を迎えたことを明かし、幸せあふれる家族ショットを披露した。

この投稿には、「デレデレの永吉じいちゃんもみせてください」「ステキな家族のひとコマをいつも見せてくれてありがとうございます」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）